Медведчук заявил, что будет вести переговоры с Россией

Он объясняет это намерением оправдать доверие граждан, которые хотят мира.

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук заявляет, что продолжит вести переговоры с Россией по ситуации на Донбассе.

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Об этом он сообщил в Twitter.

Он также подчеркнул, что его партия идет на внеочередные выборы Рады запланированы на 21 июля.

«Я буду вести переговоры, чтобы оправдать доверие наших граждан, которые хотят мира. Наша партия идет на выборы, чтобы создать большую фракцию в парламенте и реализовать Минские соглашения», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Медведчук объявил, что выйдет из переговорного процесса с РФ относительно Донбасса. По его словам, политическая сила, к которую он входит, не поддерживает курс нового президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, глава Администрации президента Украины Андрей Богдан 24 мая заявил, что не считает пророссийского политика Медведчука возможным помощником в налаживании контактов с Россией.

Также он уточнил, что президент Зеленский и он сам лично не знакомы с Медведчуком.