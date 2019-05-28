Эксперт поставила под сомнение эффективность Медведчука и назвала достойных кандидатов на роль переговорщика

Она не исключила, что президент РФ Владимир Путин мог использовать Медведчука для своих политических игр.

Эффективность главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука как посредника в переговорах по освобождению украинских пленных можно поставить под сомнение.

Об этом рассказала правозащитница Мария Томак, комментируя заявление Медведчука о выходе из переговорного процесса по Донбассу, передает «Обозреватель».

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Томак отметила, что за последние несколько лет из Крыма и России были освобождены Надежда Савченко, Геннадий Афанасьев, Юрий Солошенко, Ахтем Чийгоз и Ильми Умеров.

"По моей информации, благодаря вмешательству Ангелы Меркель и турецкого президента Эрдогана. Медведчук светился там на каких-то этапах, играл роль курьера. Прилетал за ними на самолете, там была Ирина Геращенко, они этих людей забирали. Насколько он в переговорах играл значительную роль – мне неизвестно", – уточнила она.

В то же время правозащитница вспомнила об интервью Медведчука "Новой газете", в котором он обещал бороться за освобождение украинских заключенных.

"Но, как мы видим, особого прогресса нет", – констатировала Томак.

Она не исключила, что президент РФ Владимир Путин мог использовать Медведчука для своих политических игр.

"Ставлю под сомнение его (Медведчука. – Ред.) эффективность. Хотя у нас принято считать, что это супер-переговорщик, что без него вообще ничего невозможно сделать... Но я так не думаю", – подчеркнула эксперт.

Томак призвала искать новых переговорщиков за пределами Украины.

"Извините, но Медведчук не единственный человек, который может с Путиным говорить. Есть много других людей. Есть международные лидеры, с которыми Путин не может себе позволить не говорить. Та же Меркель, Олланд, бывшие генсеки ООН и тому подобное", – подытожила она.