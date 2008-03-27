Ющенко в Опере выступит перед интеллигенцией

В 11.00 Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие во Всеукраинском форуме интеллигенции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, мероприятие будет проходить в Национальной опере Украины.

На форум также приглашены, в частности, председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК и премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО.

Основная цель мероприятия – обсуждение проекта Концепции гуманитарного развития Украины. Концепцией определены приоритеты гуманитарного развития, а именно: формирование нового качества жизни, создание общества знаний, поддержка социальной активности граждан и развитие гражданского общества, а также культурная и политическая консолидация украинцев как европейской нации. Документ предварительно прошел обсуждение на общественных слушаниях во всех областях Украины, в Крыму, городах Киеве и Севастополе.

На 12.30 запланировано выступление В.ЮЩЕНКО, которое будет транслироваться в прямом эфире НТКУ.

Кроме того, на форуме запланированы выступления, в частности, заместителя главы Секретариата Президента Украины Юрия БОГУЦКОГО, председателя Национального совета по вопросам культуры и духовности Николая ЖУЛИНСКОГО, президента НАН Украины Бориса ПАТОНА, академика НАН Украины Ивана ДЗЮБЫ, председателя Конгресса украинской интеллигенции Ивана ДРАЧА.

Аккредитованные представители СМИ приглашаются для проверки на безопасность до 10.30.