Саакашвили: я обижен не на Авакова, а на Порошенко – он мне "много чего обещал"

По его словам, он больше обижен на Порошенко, «который много чего обещал».

Михеил Саакашвили заявил, что не обижен на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова после инцидента с брошенным в сторону экс-председателя Одесской ОГА стаканом.

Об этом Саакашвили заявил в интервью ТСН.

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По его словам, он больше обижен на Порошенко, «который много чего обещал».

«Я не обижен на Авакова. Я обижен на Порошенко. Потому что с ним у меня были личные отношения и Порошенко мне много чего обещал. Полномочия, финансирование», – заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, в июле 2017 года в то время президент Петр Порошенко издал указ о лишении Саакашвили гражданства Украины.

В Украине Саакашвили инкриминировали три статьи Уголовного кодекса: покушение на преступление (ч. 1 ст. 15), преступление признается совершенным по предварительному сговору группой лиц, если его совместно совершили два или более лиц (ч. 2 ст. 28), содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности (ч. 2 ст. 256).

По словам генпрокурора Юрия Луценко, Саакашвили организовал акции протеста с целью захвата государственной власти в Украине и содействия членам преступной группировки экс-президента Виктора Януковича и бизнесмена Сергея Курченко в прекращении их уголовного преследования.

В сентябре 2017 года Саакашвили в сопровождении сторонников и некоторых украинских политиков пересек государственную границу из Польши в Украину. Тогда суды подтвердили обвинения пограничников в том, что он незаконно пересек границу.

12 февраля 2018 года Саакашвили по процедуре реадмиссии был передан Польше. Для него существует ограничение во въезде в Украину сроком до 2021 года.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский исключил из указа своего предшественника Порошенко от 26 июля 2017 года положение об утрате Саакашвили гражданства Украины.

29 мая Саакашвили вернулся в Украину, после чего заявил, что не будет принимать участия в выборах в ВР, но поспособствует обновлению политического класса в Украине.