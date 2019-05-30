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Представительница СМИ: Зеленский определился со своим пресс-секретарем

15:07, 30 мая 2019
Политика
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Владимир Зеленский / REUTERS

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

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В частности, агентству подтвердили, что это представительница СМИ, однако не сказали, кто именно.

Также в пресс-службе сообщили, что подготовка указа о назначении пресс-секретаря главы государства находится на финальной стадии, документ будет обнародован в течение нескольких дней.

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Теги: #Владимир Зеленский