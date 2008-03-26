Черновецкий просит Ющенко вспомнить вчерашнюю бурю

Сегодня Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что обратился к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО с просьбой о передаче в управление городской общине объектов, которые обеспечивают столицу электроэнергией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Я обратился к Президенту Украины с просьбой передать киевской городской общине все объекты, которые обеспечивают Киев электроэнергией. В столице достаточно средств для того, чтобы эти объекты нормально эксплуатировать, как это и делается на территории Киева. И в столице управление этими процессами в десять раз лучше», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

«Авария, которая произошла вчера, - настоящая катастрофа, причина которой - отсутствие денег в бюджете Киевской области, где в облсовете 90% депутатов от БЮТ. В результате сотни домов в столице оказались обесточенными, люди застряли в лифтах, остались без воды и тепла», – подчеркнул Киевский городской председатель.

«Если Президент не повлияет на ситуацию, то киевляне будут всегда оставаться заложниками разных аварий на территории Киевской области, где расположены эти объекты энергообеспечения. И деньги для их должного содержания, очевидно, разворовываются. Я протестую против такого положения дел и считаю, что частично территория Киевской области должна присоединиться к Киеву, вместе с энергообеспечивающими объектами. Тогда в домах киевлян всегда будет тепло и светло независимо от политической ситуации», - заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 25 марта около 18 часов в результате осложнения погодных условий, в частности, сильных осадков в виде мокрого снега и шквалистых порывов ветра, произошло аварийное отключение 4 трансформаторных подстанций (ТП-110 кВ) на участке «Ирпень-Киев». В результате временно без электроснабжения в четырех районах столицы – Оболонском, Подольском, Святошинском и Шевченковском - остались около 1650 объектов потребления.

По данным первого заместителя председателя КГГА Анатолия ГОЛУБЧЕНКО, авария произошла на территории Киевской области, за которую отвечает «Киевоблэнерго».