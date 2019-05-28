Зеленский на следующей неделе полетит в Брюссель - СМИ

Визит станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский следующей неделе планирует посетить Брюссель.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на собственные источники.

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Ожидается, что визит состоится 5 июня. Он станет первой официальной зарубежной поездкой президента Зеленского.

По информации "Радио Свобода", во время визита Зеленский встретится с руководителями ЕС, в частности главой Европейского совета Дональдом Туском и президентом Еврокомиссии Жаном-Клодом Юнкером.

Кроме того, среди запланированных у Зеленского бесед – встреча в штаб-квартире НАТО с генеральным секретарем Альянса Йенсом Столтенбергом и общая по итогам встречи пресс-конференция.

Накануне, 27 мая Владимир Зеленский впервые побывал на Луганщине как президент, осматривал позиции военных в Станице Луганской и Счастье.