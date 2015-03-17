Порошенко предлагает Раде обязать демобилизованных служить в резерве - АП

Об этом заявил первый заместитель главы администрации президента Виталий Ковальчук в эфире 5 канала в понедельник вечером, сообщает Укринская правда.

"Предлагается внести изменения в закон в части того, что служба в военном резерве с добровольной становится обязательным в особый период, понятно, что на время проведения АТО", - сказал он.

"Должны быть внесены изменения о том, что в первую очередь на службу в военном резерве зачисляются лица, которые были призваны и отслужили срочную службу, а также лица, которые прошли военную службу по мобилизации в особый период, то есть демобилизованные из АТО", - добавил Ковальчук.

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По его словам, целью изменений в закон является создание боеспособного резерва ВСУ.

Ковальчук отметил, что также будет создан электронный учет лиц, которые в особый период будут зачислять в военный резерв.