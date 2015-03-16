ЕС принял обновленную повестку дня ассоциации с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом на пресс-конференции после завершения заседания Совета ЕС по иностранным делам сообщила высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини.

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"Сегодня мы приняли с Украиной обновленную повестку дня ассоциации", - сказала она, однако не сообщила деталей.

Кроме того, по словам Федерики Могерини, на заседании министры иностранных дел стран Евросоюза обсудили подготовку к саммиту Восточного партнерства, запланированному в мае в Риге.