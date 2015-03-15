Порошенко хочет вернуть украинцев из-за границы

Об этом глава государства заявил во время встречи с диаспорой в немецком городе Дрездене, которую вместе с женой Мариной провел во время рабочего визита в Германию.

«Делаем все, чтобы вы чаще приезжали в Украину. Мы вас очень ждем в Украине. Берите ваш опыт, умение и приезжайте», - обратился к диаспоре президент.

Порошенко поблагодарил украинскую общину за поддержку военных, которые лечатся в Дрездене.

«Спасибо вам за то, что не остаетесь в стороне и помогаете волонтерским движениям. Вы делаете все возможное для помощи нашим воинам, которые борются за сохранение суверенитета и целостности страны», - сказал Порошенко.

Читайте такжеУкраинские посольства прекратили оформление загранпаспортовВ больницу, где лечатся раненые украинские военные, которую посетил президент, пришло много украинцев с национальной символикой, в вышиванках. Президентская чета вместе со всеми присутствующими и украинским священником помолились за Украину, за здоровье военных, находящихся в больницах в Германии, сообщила пресс-служба главы государства, говорится в сообщении.

Глава государства проинформировал, что Украина ожидает на саммите «Восточного партнерства» в Риге решения относительно безвизового режима ЕС для Украины. Президент также сообщил, что 16 марта планируются важные встречи с руководством Германии, в частности, с Канцлером Ангелой Меркель.

Президент напомнил, что за последние 9 месяцев провел более 70 встреч и телефонных разговоров с канцлером ФРГ.

«Украина и Германия никогда не имели такого тесного сотрудничества, никогда не были настолько вместе», - заявил президент, отметив поддержку Германии и ЕС, в частности, финансовую.

Как сообщал УНИАН, 15 и 16 марта Порошенко находится с рабочим визитом в Германии, в рамках которого запланированы встречи с президентом, канцлером и председателем Бундестага ФРГ.