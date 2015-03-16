Чубаров считает, что украинские военные должны были поддержать крымских татар в феврале 2014-го

Крымские татары выполнили свой гражданский долг, когда 26 февраля вышли на митинг под стены крымского парламента и сорвали сессию, где сепаратисты уже планировали принять решение об отделении Крыма, считает председатель Менджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

По его мнению, тогда проукраинских крымчан должны были бы поддержать военные и правоохранительные силы Украины, но этого не произошло, передает Радио Свобода.

«Не могут происходить такие случаи в нашей стране, когда десятки тысяч военных, которым государство платило деньги, которые обязывались защищать страну, не выполняли свои профессиональные обязанности, свой гражданский долг. 26 февраля 2014 года крымские татары и приглашенные нами украинцы, россияне, все кто был за территориальную целостность Украины, мы свой долг выполнили, мы не дали провести им сессию, чтобы они сразу начали более правовой путь по отделению Крыма. Но за нами должны прийти украинские военные, правоохранительные силы и занять эти помещения, а произошло совсем другое - в четыре утра зашли российские спецназовцы», - отметил Рефат Чубаров.

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В фильме «Крым. Путь на родину», который в воскресенье показало российское федеральное телевидение, президент России Владимир Путин признался, что в прошлом году поручил перебросить на полуостров разведчиков, пехотинцев и десантников, чтобы блокировать и разоружить украинских военных в Крыму.

16 марта 2014 года в Крыму состоялся так называемый «референдум», который стал основанием для присоединения полуострова к Российской Федерации. Украина и международное сообщество не признали этот «референдум» легитимным.