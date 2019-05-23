Зеленский высмеял украинских чиновников при помощи фото с Ляшко (видео)

Президент отметил, что украинские политики и высокие технологии – это два совершенно разных мира.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинские чиновники и политики оторваны от современных инновационных технологий.

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Как сообщает «Украинская правда», такое мнение он высказал во время выступления на украинском форуме интернет-деятелей "iForum 2019".

"Говоря об инновациях, говоря о политике...в принципе чиновники, политики и инновации это совершенно два разных мира. Есть ощущение, что мы живем на разных планетах – люди с инновациями и политики", - отметил Зеленский.

"Как правило чиновники используют четыре слова – инновация, диджитализація, гиперлуп и Илон Маск. И после этих четырех слов они говорят, "мы все сказали, и надо что-то менять". Я просто скажу как человек, я лично ничего не могу изменить, в плане инновации, в плане диджитализации. Мы только можем это сделать вместе", - добавил президент.

Глава государства прибег к шутке: показал видео с испытаниями роботов американской компании Boston Dynamics, после чего предложил посмотреть на фото растерянных украинских чиновников. Зрители в зале засмеялись.

После этого Зеленский показал слайд с новостью "Депутаты предложили вернуть Россию к старому летоисчислению", сказав, что такие "чиновники могут к такому привести".

"У нас много проблем, много факапов. Но отсутствие электросетей может привести к тому, что правительство может шагать в сторону возобновляемой энергетики. Отсутствие банковской инфраструктуры – то, что у нас есть – можно идти к цифровому банкингу. Отсутствие транспортной логистики – надо идти к дронам. Что нам мешает? Такое ощущение, что люди, которые нам мешают их надо назвать "что", - сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина в этом году запустит Фонд поддержки инноваций и стартапов, на его работу выделят 400 млн грн.