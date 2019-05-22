У Зеленского пообещали вскоре представить законопроект о возобновлении ответственности за незаконное обогащение

По словам заместителя главы АП, первыми вопросами, над которыми должна работать команда президента, должны быть те, которые связаны с выполнением требований МВФ.

Заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка отмечает, что в ближайшее время будет представлен законопроект о возобновлении ответственности за незаконное обогащение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам в ответ на вопрос относительно первых действий команды нового президента Владимира Зеленского.

Рябошапка отметил, что есть проект плана действий, который сейчас согласовывается. "Первыми мероприятиями будут те, которые связаны с выполнением требований Международного валютного фонда, поскольку нам необходимо обеспечить продолжение сотрудничества", - отметил он.

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Кроме того, добавил представитель АП, речь идет, в частности, о возобновлении ответственности за незаконное обогащение. "У нас есть новый концепт... Он позволяет, в том числе, реагировать на незаконно нажитые богатства, которые были нажиты до вступления настоящего закона в силу. Мы его предложим в ближайшее время этот законопроект", - отметил Рябошапка.

Также, отметил он, речь идет о ряде законопроектов, связанных с реформой судебной и правоохранительной системы, а также с экономическими вопросами.

Кроме того, есть законопроект, связанный с перезагрузкой антикоррупционной инфраструктуры, с совершенствованием деятельности антикоррупционных органов. Рябошапка пояснил, что речь идет о Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, Национальном антикоррупционном бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуре, а также о совершенствовании работы системы электронного декларирования.

Также представитель АП отметил, что в ближайшее время будет представлен, в частности, законопроект об импичменте. "Законопроект о неприкосновенности народных депутатов тоже уже есть сегодня в парламенте. Парламент мог бы его проголосовать. Он готов ко второму чтению", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в день инаугурации в Верховной Раде, призвал народных депутатов принять ряд законов, среди которых, в частности, и о возобновлении уголовной ответственности за незаконное обогащение.