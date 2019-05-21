Новый глава АП Богдан считает, что несправедливо попал под закон о люстрации

Глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы.

Глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что под закон о люстрации он попал абсолютно несправедливо.

Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала 112 Украина.

"Я попал под закон о люстрации абсолютно несправедливо. Я закрыл одну коррупционную схему, которая выводила 2 млрд грн в год при всех властях, и автор этой схемы при Министерстве юстиции в реестрах был одним из авторов закона о люстрации. И так случилось, наши предшественники принимали этот закон, именно глава Администрации президента и его заместители выведены из-под государственной службы. И если я могу занимать какую-то должность на территории Украины, это либо глава АП, или заместители, поэтому в этом нет никакого нарушения ни норм морали, ни норм закона", - считает Богдан.

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Глава АП напомнил, что данный закон находится на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет, однако подчеркнул, что новый президент и его команда не будут оказывать какого либо влияния на КС.

"Мы не будем передавать никаких сигналов, как передавала прошлая власть, останавливала рассмотрение тех или иных дел Конституционным судом - этот же закон (о люстрации, - ред.), который на рассмотрении Конституционного суда более четырех лет. Однако ответ должен дать Конституционный суд, мы никоим образом не влияем на его решение, но мы и не будем давать сигнал, что нужно его затягивать", - добавил Богдан.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 мая Владимир Зеленский подписал указ о назначении Андрея Богдана главой Администрации президента.