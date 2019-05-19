Вакарчук объяснил, почему вместо президентских выборов идет на парламентские (видео)

По словам Святослава Вакарчука, его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что не баллотировался на пост президента, поскольку "настоящие изменения" делаются в парламенте.

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Об этом он заявил в интервью ТСН.Тиждень.

"Я считаю, что сегодня то место, где делаются настоящие изменения, которые касаются украинских граждан, что касается их благосостояния, что касается борьбы с коррупцией, свободной экономики, происходит в парламенте. Поэтому я не колеблясь принял решение идти на выборы в парламент", - объяснил Вакарчук.

По словам певца, его политическая сила планирует прийти в украинскую политику "всерьез и надолго".

Видео: ТСН

Как сообщал УНИАН, 16 мая Святослав Вакарчук объявил о том, что идет в политику и представил свою партию. Новая партия будет называться "Голос" и именно с ней певец примет участие в предстоящих парламентских выборах.