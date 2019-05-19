У Зеленского заявили о фейковости опубликованного СМИ проекта "указа" о роспуске Рады

Опубликованный документ не имеет к реальности никакого отношения, подчеркнула Ирина Победоносцева.

Пресс-секретарь новоизбранного президента Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованный накануне проект указа о роспуске Верховной Рады "фейком".

По ее словам, документ, опубликованный рядом СМИ, не имеет к реальности никакого отношения, пишет Громадське.

Отмечается, что аналогичный проект указа еще 18 апреля на своей странице Facebook публиковал экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.

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Ранее с Сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады.

Как известно, 17 мая фракция Народный фронт заявила о выходе из коалиции.

Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.

В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.