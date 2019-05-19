У Зеленского заявили о фейковости опубликованного СМИ проекта "указа" о роспуске Рады
Пресс-секретарь новоизбранного президента Владимира Зеленского Ирина Победоносцева назвала опубликованный накануне проект указа о роспуске Верховной Рады "фейком".
По ее словам, документ, опубликованный рядом СМИ, не имеет к реальности никакого отношения, пишет Громадське.
Отмечается, что аналогичный проект указа еще 18 апреля на своей странице Facebook публиковал экс-замглавы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов.
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Ранее с Сети распространили фейковое заявление Зеленского о роспуске Рады.
Как известно, 17 мая фракция Народный фронт заявила о выходе из коалиции.
Спикер Андрей Парубий заявил о прекращении деятельности парламентской коалиции.
В свою очередь в команде Зеленского отреагировали на выход НФ из коалиции и заявили о том, что фактически коалиции не существует уже три года.