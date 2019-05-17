Новый механизм санкций в Совете Европы должен дополнять, а не заменять действующий – замглавы МИД

В Совете Европы должны разработать четко определенную дополнительную процедуру наказания государств-нарушителей.

Украина будет настаивать на том, чтобы дополнительный механизм санкций, который должны разработать национальные делегации, дополнял, а не заменял действующий, который сейчас останавливает делегацию РФ от участия в работе ПАСЕ.

Об этом во время выступления на заседании КМСЕ в Хельсинки заявил заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица, сообщает "Европейская правда".

Напомним, в пятницу, 17 мая, министры иностранных дел более 30 государств из 47 стран - членов Совета Европы выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах Организации, что может привести к снятию санкций с Российской Федерации, делегация которой лишена права голоса в ПАСЕ, а ее представители - исключены из всех руководящих органов Ассамблеи.

Согласно решению, в Совете Европы должны разработать четко определенную дополнительную процедуру наказания государств-нарушителей, которая может быть инициирована Парламентской ассамблеей, Комитетом министров или генеральным секретарем. В то же время в КМСЕ не стали брать на себя полномочия других органов, в частности, Парламентской ассамблеи, хотя Россия категорически на этом настаивала.

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Ожидается, что дополнительный механизм санкций может способствовать возвращению российской делегации в ПАСЕ.

"Сейчас делегациям следует разработать дополнительный механизм" без ущерба для других имеющихся процедур, включая деятельность Парламентской ассамблеи и конвенционных контролирующих органов", как это определено в Декларации 1994 по выполнению обязательств", - заявил Кислица.

Как сообщал УНИАН, на апрельской сессии 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи из-за аннексии Крыма. С июня 2017 года Российская Федерация не платит взносы в Совет Европы.

В то же время, главы МИД более 30 стран заявили, что будут приветствовать тот факт, если делегации всех стран-членов будут иметь возможность участвовать в следующей июньской сессии ПАСЕ, учитывая важность выборов генерального секретаря и судей Европейского суда по правам человека.