Япония определилась с представителем на инаугурации Зеленского

В Японии заявили, что решение о представлении страны на инаугурации Зеленского является знаком приветствия новому президенту Украины.

Японию на инаугурации победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского представит член палаты представителей парламента, вице-президент парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной Кийохико Тояма, который будет специальным посланником премьер-министра Синдзо Абэ.

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Об этом говорится в сообщении Посольства Японии в Украине в Facebook.

"С учетом важности отношений между Японией и Украиной, правительство Японии решило отправить на инаугурацию господина Кийохико Тояма, члена палаты представителей парламента Японии, вице-президента парламентской лиги дружбы между Японией и Украиной как специального посланника премьер-министра Японии", - говорится в сообщении.

В посольстве добавили, что это решение правительства Японии является знаком приветствия новому президенту Украины "Правительство Японии надеется, что отправка специального посланника будет толчком для развития дружеских отношений с Украиной", - отметили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Известно, что на инаугурацию прибудут помощник генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности, посол Алехандро Альваргонсалес и вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.