Стало известно, кто будет представлять ЕС на инаугурации Зеленского

Верховная Рада назначила на 20 мая торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины.

Европейский Союз на инаугурации победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского будет представлять вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович.

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Об этом УНИАН сообщил осведомленный источник в дипломатических кругах.

"На инаугурации новоизбранного президента будет Марош Шефчович", - отметил источник.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада назначила на понедельник, 20 мая, торжественное заседание парламента, посвященное принесению присяги новоизбранным президентом Украины Зеленским. Заседание должно начаться в 10.00.

Известно, что на инаугурацию приедет помощник генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО) по политическим вопросам и политике безопасности посол Алехандро Альваргонсалес.