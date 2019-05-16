"БПП согласилась": СМИ сообщили об обсуждении в ВР двух дат досрочных выборов

В парламенте коалиции нет уже давно, поэтому решение может быть принято уже на следующий день после присяги Зеленского, 21 мая.

Досрочные парламентские выборы в Украине могут состояться 14 или 21 июля.

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Об этом сообщает издание «Обозреватель» со ссылкой на собственные источники в Верховной Раде. Отмечается, что именно эти две даты обсуждаются среди народных депутатов.

В то же время, по словам собеседника издания, выборы могут быть назначены простым распоряжением вновь избранного президента Владимира Зеленского после церемонии инаугурации.

В парламенте коалиции нет уже давно, поэтому решение может быть принято уже на следующий день после присяги Зеленского, 21 мая. Также, по словам источника, крупнейшая фракция Блок Петра Порошенко согласилась поддержать идею с досрочными выборами.

Сегодня, 16 мая, народные депутаты 315 голосами "за" назначили дату инаугурации победителя президентских выборов Владимира Зеленского на 20 мая.