Геращенко о своей "единственной ошибке" в ТКГ: в 2016 году Сенцов мог быть освобожден вместе с Савченко

Геращенко также отметила, что Порошенко в последний раз говорил с Путиным об освобождении украинских заложников год назад по телефону.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что в 2016 году вместе с внефракционным народным депутатом Надеждой Савченко в обмен на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева мог быть освобожден из российской тюрьмы также и украинский политзаключенный Олег Сенцов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сообщила во время отчета в парламенте в рамках неформальной «минской платформы» о своей работе в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Не было ни одного освобождения ни одного украинского заложника, начиная с 2014 года, без СБУ. Потому что для того, чтобы нам кого-то отдали, мы должны были пройти здесь очень большой путь так же. Чтобы украинская сторона могла помиловать какого-то человека», - заявила она.

Геращенко выразила благодарность также украинским церквям за содействие в освобождении заложников. «Спасибо, например, последнее освобождение, которое удалось сделать церкви, - это Тарас Колодий из Львова... мы были все время в диалоге, начиная от Ватикана», - добавила она.

«Не было ни одной международной встречи, ни одного телефонного разговора с участием президента Порошенко со своими коллегами, где бы не поднимались вопросы освобождения заложников. Ровно год назад он последний раз по телефону летом говорил с президентом РФ (Владимиром - УНИАН) Путиным об освобождении украинских заложников», - сообщила первый вице-спикер.

Она напомнила, что два самых масштабных по количеству освобожденных украинских заложников произошли после двух трагедий: Иловайска и Дебальцево, когда еще не работали минские группы. "Почему так? Не из-за переговорщиков, только потому, что тогда на оккупированных территориях не были еще созданы квазиреспублики. Сегодня представители этих квазиреспублик в переговорных группах в Минске иногда узнают, что завтра будет освобождение от нас (представителей Украины - УНИАН), потому что ФСБ РФ им еще не сообщила, что они завтра должны привести таких-то людей», - добавила Геращенко.

«Единственная, я считаю, была ошибка - в 2016 году мы боролись за передачу Ерофеева и Александрова в обмен на госпожу Надежду Савченко и в обмен на Олега Сенцова. Я напомню, что тогда творилось в парламенте в то время, какое было давление на украинскую власть, у нас называлась только одна фамилия (Надежда Савченко - УНИАН), тогда, я думаю, мы могли вытащить двух человек. Так случилось. Потом мы эту ошибку не повторяли и вытаскивали всех. Кого отдавали», - рассказала Геращенко.

Как сообщал УНИАН, 22 марта 2016 года суд РФ приговорил украинскую летчицу Надежду Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины, где проходила антитеррористическая операция. Также суд вынес решение обязать ее выплатить штраф в размере 30 тыс. рублей за "незаконное пересечение границы".

25 мая 2016 года состоялся обмен Савченко на российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева, задержанных в составе диверсионной группы во время боя на Донбассе. В тот день президент РФ Владимир Путин подписал указ о помиловании Савченко.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения.

Сенцова держат в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.