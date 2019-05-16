Геращенко уходит с должности уполномоченного президента по мирному урегулированию ситуации на Донбассе

Она заверила, что будет помогать новой власти содействовать решению тех вопросов, которые будут стоять в формате минских групп.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко написала заявление об увольнении с должности уполномоченного президента Украины по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи с журналистами.

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"Сейчас идут дебаты о перезагрузке минских групп. Я хочу проинформировать вас, что сегодня написала заявление как уполномоченная президента Порошенко по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, как представитель Украины в гуманитарной группе с просьбой освободить меня от этих должностей. Я поблагодарила президента за высокую честь работать в его команде в течение пяти лет", - сказала Геращенко.

"Что касается команды новоизбранного президента, по моей информации, эксперты команды имели определенные встречи, скажем так, с нашими представителями в Трехсторонний контактной группе. Конечно, всю информацию мы передадим ...", - заверила Геращенко.

"Что касается меня лично, я считаю, что 5 лет - это очень большой срок, когда ты занимаешься такими тяжелыми темами. Знаете, есть внутреннее выгорание, есть психологическая тоже непростая история, и, я считаю, будет очень правильно, если я всех поблагодарю за сотрудничество и буду заниматься вопросами защиты национальных интересов Украины как депутат Верховной Рады Украины. А дальше - посмотрим", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, Петр Порошенко своим указом от 17 июня 2014 года назначил Геращенко уполномоченным президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

С мая 2015 года Геращенко была представителем Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске.