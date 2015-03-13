Аналогу американского SWAT в Украине дадут название "КОРД"
14:24, 13 марта 2015Политика
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МВД вскоре представит программу создания единого специального подразделения для оперативного реагирования по аналогии американского спецподразделения SWAT.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
“С американскими экспертами мы сотрудничаем не только по патрульной службе, но и, в том числе, по созданию единого спецподразделения по типу американского SWAT”, - сказал Аваков.
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Он отметил, что МВД готово в ближайшее время представить концепцию работы этого спецподразделения. “Он будет называться “КОРД” - “Корпус оперативно-раптової дії” (“Корпус оперативно-внезапного действия”), - проинформировал глава МВД.
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