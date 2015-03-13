Аналогу американского SWAT в Украине дадут название "КОРД"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“С американскими экспертами мы сотрудничаем не только по патрульной службе, но и, в том числе, по созданию единого спецподразделения по типу американского SWAT”, - сказал Аваков.

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Он отметил, что МВД готово в ближайшее время представить концепцию работы этого спецподразделения. “Он будет называться “КОРД” - “Корпус оперативно-раптової дії” (“Корпус оперативно-внезапного действия”), - проинформировал глава МВД.