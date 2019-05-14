Песня умирающего лебедя: кого и зачем Климкин пугает выходом из минских соглашений

Реакция министра - это противовес нейтральной и умеренной позиции Владимира Зеленского в комментировании событий, связанных с РФ.

Заявление Павла Климкина о выходе из минских договоренностей - это песня умирающего лебедя, который уходит в прошлое, и нацелена она на предстоящие выборы, которые пройдут в стране.

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Об этом в своей колонке на Главреде пишет политический аналитик, юрист Андрей Вигиринский. Климкин – член команды Петра Порошенко. Он возможно будет участвовать в избирательной кампании на парламентских выборах. Исходя из той риторики, которую озвучивает Порошенко по отношению к России, еще будучи главой МИД, Павел Климкин позволяет себе такие жесткие заявления.

При этом, он не может выполнить эти заявления в принципе на международном уровне. Но такой риторикой он может понравится части внутреннего избирателя, которому хочется жесткой полемики по отношению к России.

Почему он не может выполнить? Потому что не на этой, так на следующей неделе у нас появится новый президент, который отвечает за внешнюю политику.

Каким образом Украина может выйти из минских соглашений? Подписи, если я не ошибаюсь, под ними ставил уполномоченный президентом человек. То есть, только президент может уполномочить этого человека каким-то образом отозвать свою подпись. Хотя этот механизм в соглашениях не предусмотрен.

Также, минские соглашения не являются частью национального законодательства Украины. Если бы они прошли через Парламент, то тогда можно было бы говорить, что Рада проголосует за какие-то решения. Или Министерство иностранных дел сообщит, что мы выходим из минского процесса. Но, если они не являются частью украинского законодательства, то и выйти из этих соглашений тоже нельзя.

Выйти из переговорного процесса в минском формате, гуманитарных и других подгрупп, тоже невозможно - мы опять упираемся в вопрос президента, ведь он делегировал туда представителей. И опять напомню, что через неделю у нас будет другой президент.

Поэтому неизвестно, чем и кого пугает Климкин. Выйти из того, в чем официально Украина не участвует, он не может. Изменение состава участников и прекращение переговоров не входит в его компетенцию. Его действия ограничены законностью полномочий и самим форматом минских соглашений. И не он сегодня определяет внешнюю политику.

И такая реакция министра для внутреннего пользователя звучит исключительно как противовес нейтральной и умеренной позиции Владимира Зеленского в комментировании событий, связанных с Российской Федерацией. Это заявление звучит в противовес представителям Евросоюза, которые не планируют санкций в отношении РФ из-за выдачи паспортов. И в ЕС не планируют санкции абсолютно обоснованно, потому что нельзя осуждать страну за то, что она устанавливает какие-то правила для получения своего гражданства. В таком случае пришлось бы вводить санкции в отношении всех стран Евросоюза, которые когда-либо выдавали украинцам свое гражданство.

Это история, при которой Климкин подрывает авторитет Украины, не давая возможности новому президенту реализовывать свои конституционные полномочия, и продолжая ту же риторику Порошенко: "или я, или Путин", риторику: "священного украинского гражданства", и риторику: "мир не за будь-яку ціну, а мир лише на умовах України".

Так или иначе, будет Климкин сбитым летчиком через месяц или две недели, он по состоянию на сегодня озвучивает официальную позицию Украины. И тем самым подыгрывает риторике Кремля. Там скажут, посмотрите, что говорит официальный Киев – они не имеют желания защитить граждан Донецкой и Луганской областей, прекратить конфликт, а наоборот угрожают миру, который хочет с нами дружить, развивать торговые и политические отношения на принципах взаимного уважения. А официальный Киев говорит, что они против этого. И ставят ценой жизней своих граждан и конфликта на востоке какие-то санкции в отношении Российской Федерации, с которыми мы в принципе справляемся. То есть, сейчас министр сыграл на руку тем, кого считает врагами страны.

США, Франция и Германия все время озвучивали то, что минский процесс является безальтернативным. И их реакция в любом случае будет умеренной. Они скажут, что ЕС не имеет оснований ограничивать и прекращать любые санкции в отношении РФ, которые были связаны с аннексией Крыма, и конфликтом в Луганской и Донецкой областях, потому что они не исчерпаны. И официальному Киеву об этом переживать не стоит.

Что касается членов Парламентской ассамблеи совета Европы, которые стремятся изменить регламент, правила наложения санкций на страны, нарушающих Резолюции, то давайте подождем выборы, которые пройдут в Европарламент, выборы суверенных стран-участников. И есть так или иначе регламент принятия решений и все изменения, которые касаются деятельности ПАСЕ, происходят при обсуждении с участием делегатов из Украины.

Мы же все время отбивались от посягательств РФ вернутся в ПАСЕ, и у нас это получалось без шантажа. И почему сейчас мы должны говорить о том, что со дня на день это должно изменится? Никто не планирует их отменять, обнулять.

При любых оценках позиция Климкина деструктивная. Я думаю, что европейцам хватит ума проанализировать это заявление и мягко озвучить, что речи о снятии санкций не идет. Они никуда с повестки дня не пропали.

Но мы не услышим от партнеров, что Киеву надо быть мягче, жестче или фильтровать, что говорить – не в их практике и правовой культуре осуждать действия других стран. И если господам Волкеру или Помпео зададут вопрос, то они либо мягко от него уйдут, либо уверят всех, что нет оснований думать, что США отворачиваются от Киева и от Украины.