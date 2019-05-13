Порошенко тайно присвоил Демчине звание генерал-полковника – ЦПК

Ранее НАБУ расследовало возможное незаконное обогащение и злоупотребления служебным положением первым заместителем руководителя СБУ Павлом Демчиной.

Президент Петр Порошенко тайно присвоил звание генерал-полковника первому заместителю руководителя Службы безопасности Украины Павлу Демчине.

Об этом сообщил председатель правления ОО "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин на своей странице в Facebook.

"Тайным указом Порошенко присвоил генерал-полковника Павлу Демчине - главному СБУшному "борцу" с коррупцией. Точно на парламентских выборах победит", - написал он.

Как заявила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская, комментарии по поводу решений президента не входят в ее компетенцию.

"Вопросы к Администрации президента. Это не моя компетенция рассказывать о решении президента. У нас об этом никто ничего не говорил", - отметила она.

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УНИАН ожидает комментарий от пресс-службы президента, но пока на телефонные звонки там не отвечают.

Как сообщал УНИАН, в марте 2017 года Демчина стал фигурантом скандала в связи с несоответствием задекларированного им имущества и доходов условиям реальной жизни.

Некоторые СМИ информировали, что, согласно декларации за 2015 год, Демчина проживает в ведомственном общежитии СБУ, не имеет собственного жилья, автомобиля или сбережений. При этом его гражданская жена, которая является матерью его троих детей, владеет элитными автомобилями и живет в роскошном загородном имении.

10 марта 2017 года в НАБУ сообщили, что Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство «по факту незаконного обогащения первого заместителя руководителя Службы безопасности Украины (ст. 368-2 Уголовного кодекса Украины)». Основанием для этого стали материалы журналистских расследований.

В мае 2017 года глава СБУ Василий Грицак заявил, что, согласно законодательству, декларации сотрудников спецслужбы запрещено обнародовать.

14 сентября 2018 года детективы НАБУ подготовили сообщение о подозрении Демчине в совершении уголовного преступления по ч.3 ст.368-2 (незаконное обогащение) УК Украины в связи с несоответствием официального дохода подозреваемого и его семьи с затратами на покупку активов.

Так, следствие установило, что с 26 апреля 2015 года по 31 декабря 2016 года чиновник получил в общую собственность активы и совершил расходы в размере не менее 6,4 млн грн. Речь идет о новом автомобиле Land Rover Range Rover Sport, MERCEDES-BENZ V250, земельных участках в пригороде Киева (0,1011 га и 0,1072 га соответственно), а также о квартире возле указанных земельных участков.

По версии следствия, чиновник СБУ в период с 26.04.2015 по 31.12.2016, не имея ранее полученных доходов, позволяющих ему в дальнейшем сэкономить денежные средства для приобретения активов в значительном размере, приобрел и обеспечил регистрацию на членов своей семьи активов на общую сумму не менее 3,76 млн грн, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами.

26 февраля 2019 года Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.