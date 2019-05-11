Вилкула повторно вызвали в НАПК
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции пригласило шесть человек прибыть в НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.
Об этом сообщает пресс-служба НАПК.
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По данным пресс-службы, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, вызваны:
Александр Вилкул, народный депутат Украины, на 15 мая (повторно),
Данила Добуш, главный врач Киевской городской клинической больницы №10, 15 мая
Александр Жук, и.о. директора Коммунального некоммерческого предприятия "Шосткинский городской центр первичной медико-санитарной помощи" Шосткинского городского совета, 29 мая,
Людмила Яковчук, директор Полянковской общеобразовательной школы І-ІІІ ступеней Барановского городского совета (Житомирская область), 15 мая.
Кроме того, по признакам несвоевременного представления уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии, вызваны:
Елена Антонова, депутат Киевского городского совета, 15 мая,
Виталий Литовка, депутат Запорожского областного совета седьмого созыва, 15 мая.
Напомним, 22 марта народного депутата Александра Вилкула вызвали к НАПК для дачи объяснений и при наличии оснований для составления протоколов об административных правонарушениях.
В начале апреля Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) направило в суд протокол об админправонарушении народного депутата Александра Вилкула. По данным агентства, нардеп внес на рассмотрение Верховной рады депутатский запрос при наличии конфликта интересов.