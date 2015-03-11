Порошенко назвал кредит МВФ знаком доверия к Украине

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Сегодняшнее решение МВФ - это знак доверия к Украине и поддержки от цивилизованного мира. Это позволит Украине получить широкий пакет экономической и финансовой помощи от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других банков», - написал Порошенко.

Читайте такжеМВФ выделяет $5 миллиардов на первый транш кредита для Украины

Сегодня МВФ согласовал выделение Украине транша по программе расширенного кредитования (Extended Fund Facility) на сумму 17,5 миллиардов долларов.