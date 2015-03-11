Порошенко назвал кредит МВФ знаком доверия к Украине
23:19, 11 марта 2015Политика
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Четырехлетняя программа МВФ является знаком доверия к Украине, заявляет украинский президент Петр Порошено.
Порошенко назвал кредит МВФ знаком доверия к Украине / УНИАН
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
«Сегодняшнее решение МВФ - это знак доверия к Украине и поддержки от цивилизованного мира. Это позволит Украине получить широкий пакет экономической и финансовой помощи от Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и других банков», - написал Порошенко.
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Сегодня МВФ согласовал выделение Украине транша по программе расширенного кредитования (Extended Fund Facility) на сумму 17,5 миллиардов долларов.
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