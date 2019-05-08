Украина в Совете Европы потребует не идти на уступки России - МИД

В Министерстве иностранных дел заявляют, что Украина на заседании Комитета министров Совета Европы 16-17 мая потребует не идти на уступки России по возвращению в Парламентскую ассамблею СЕ, пока не будет освобожден оккупированный Крым и прекращена война на Донбассе с выводом оттуда российских войск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

Она рассказала, что 16-17 мая в Хельсинки во время заседания Комитета министров Совета Европы состоится передача председательства в СЕ от Финляндии к Франции с участием руководителей внешнеполитических ведомств государств-членов Совета Европы.

Читайте такжеКабмин готовит перечень причастных к незаконной выдаче паспортов РФ – к ним применят санкции

"На рассмотрение министров будут выдвинуты предложения генерального секретаря Совета Европы по реформированию организации. Среди проектов решений на заседание следует отметить проект, который может создать условия для изменения правил и процедур Парламентской ассамблеи Совета Европы в соответствии с требованиями России и возвращения ее делегации в Ассамблею без выполнения требований резолюций, принятых в течение последних пяти лет", - заявила Зеленко.

"Предложения генерального секретаря Совета Европы по реформированию организации касаются приоритетных сфер его деятельности, повышения эффективности административного управления, обеспечения финансовой стабильности, и европейские государства ищут консенсус относительно подходов к решению этих вопросов. Украинская сторона также участвует в этом процессе с учетом долгосрочного влияния возможных решений на национальные интересы Украины и сохранения общеевропейских принципов и ценностей", - заявила она.

В то же время пресс-секретарь отметила, что в ответ на российскую агрессию в Украине ПАСЕ приняла всего 16 резолюций с требованиями к России отменить незаконную аннексию Крыма, свернуть агрессию на востоке Украины, вывести войска и технику, прекратить поддержку незаконных вооруженных формирований, освободить незаконно удерживаемых гражданских и военных лиц, прекратить преследование представителей крымскотатарского народа.

"Эти требования выписаны очень четко и детально, и их выполнение может стать основанием для восстановления прав российской делегации в ПАСЕ. А внесенный проект решения может открыть путь к освобождению Парламентской ассамблеи Совета Европы от обязанностей и обязательств государств-членов Совета Европы. Именно таково требование России - возвращение в Парламентскую ассамблею без выполнения требований Ассамблеи и изменение правил и процедур, фактически сделает невозможным принятие санкций против нарушителей и создает условия безнаказанности", - сказала Зеленко.

В этой связи она отметила, что такой шаг фактически означает, что Совет Европы поддался на финансовый шантаж России, и это может привести к потере важных инструментов влияния на те государства, которые нарушают свои обязательства перед этой организацией.

Украинская сторона считает такую ситуацию недопустимой.

"На этом заседании мы будем настаивать, что нынешний кризис создан Россией и не может быть решена путем односторонних уступок в сторону России. Российская Федерация должна выполнить все условия и играть по правилам", - сказала пресс-секретарь.