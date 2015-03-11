Порошенко поблагодарил конгрессменов США за поддержку Украины

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

«Дорогие друзья Украины, благодарим за то, что вы делаете для нас многие годы. На протяжении последнего года эта поддержка является вопросом выживания Украины», – цитирует слова Порошенко его пресс-служба.

Порошенко отметил, что Украина сейчас борется за свою настоящую независимость.

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«Мы – в состоянии войны против варварской агрессии. Мы боремся не только за нашу территориальную целостность после аннексии Крыма. Мы имеем многовековую историю, 23 года независимости, но настоящая борьба за независимость происходит сейчас», – заявил президент.

«Глава государства обратил внимание собравшихся на то, что украинский народ платит высокую цену за свободу и независимость, а украинские воины демонстрируют героизм и отвагу, защищая мир в Европе», - отмечает пресс-служба.

«Каждый украинец понимает, что мы боремся за свободу и демократию всего европейского континента и, возможно, всего мира», – отметил Порошенко.

Президент выразил уверенность в победе украинцев.

«Мы победим при любых обстоятельствах. Мы защищаем свою страну, защищаем нашу свободу и демократию, но мы можем это сделать намного эффективнее, если будем тесно координировать наши усилия», – отметил Порошенко.

Глава государства также проинформировал делегацию Конгресса США о продвижении политических и экономических реформ в Украине и заверил в их необратимости.

В свою очередь, конгрессмены выразили всестороннюю поддержку процесса реформ в Украине. Они отметили важность реформирования, в первую очередь, энергетического сектора и развития АПК как приоритетных отраслей экономики.

Делегацию Конгресса США, которая находится в Украине, возглавляет Родни Фрелингусен. В составе делегации конгрессмены Питер Висловски, Кей Грангер, Кен Кальверт, Мерси Каптур, Джон Картер, Стив Вомак, Стивен Израел и другие.

Во встрече с украинской стороны также приняли участие министр финансов Наталия Яреско, министр иностранных дел Павел Климкин, заместитель главы АП Валерий Чалый.