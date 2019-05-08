В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта на оккупированном Донбассе несмотря на реакцию Украины

В РФ прокомментировали информацию о том, что правительство Украины намерено принять решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать украинцам на украинской территории.

В Кремле заявили, что продолжат выдавать паспорта на оккупированной территории Донбасса несмотря на реакцию Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

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«Какая может быть реакция Кремля? Кремль продолжит выдавать паспорта гражданам, которые этого пожелают, которые попадают под действия президентского указа», - сказал Песков, комментируя информацию о том, что правительство Украины намерено принять решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать украинцам на украинской территории.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для тех, кто проживает на оккупированных территориях Донбасса.

29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей.

1 мая Путин подписал указ, которым упростил порядок получения российского гражданства для отдельных категорий граждан Украины. Право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке, в частности, получили граждане Украины, которые не имеют гражданства (подданства) другого государства, а также лица без гражданства, которые родились и постоянно проживали на территории Крыма и выехали за пределы полуострова до 18 марта 2014 года, а также их дети, мужья (жены) и родители.

МИД Украины категорически требует от российской стороны безотлагательно отменить все противоправные решения по поводу паспортизации граждан Украины и устранить их негативные последствия. В ведомстве отмечают, что нормативно-правовые акты РФ как предыдущие, так и будущие, направленные на предоставление гражданам Украины российского гражданства противоправным способом, были, есть и будут юридически ничтожными, не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаваться украинской стороной.

8 мая премьер-министр Владимир Гройсман сообщил, что правительство примет решение о признании незаконными паспортов, которые Россия планирует выдавать гражданам Украины на украинской территории.