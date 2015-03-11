Климкин прошел люстрационную проверку

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Верховной Рады Украины.

"По результатам проверки установлено, что к Климкину П. А. не применяются запреты, определенные частями 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очистке власти", - говорится в документе.

Читайте такжеПолторак прошел люстрационную проверку

Как сообщал УНИАН, 15 октября вступил в силу Закон "Об очищении власти" (о люстрации).

Закон определяет правовые и организационные основы проведения проверки государственных служащих и приравненных к ним лиц, должностных лиц органов местного самоуправления «с целью восстановления доверия к власти и создания условий для построения новой системы органов власти в соответствии с европейскими стандартами».