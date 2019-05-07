Появилось видео с Парубием в отеле Катара, из-за которого НАБУ открыло дело против него

Спикер ВР находился в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha в Катаре.

В НАБУ открыли производство в отношении спикера Верховной Рады Андрея Парубия.

Дело возбудили по факту возможного нецелевого использования бюджетных средств. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

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Как отмечается в Telegram-канале The Newsroom, дело было открыто из-за видео, на котором Парубий находится в одном из отелей Катара возле бассейна во время одной из рабочих поездок.

Ранее журналист Александр Дубинский опубликовал в сети ролик, на котором Парубий снят во время отдыха у бассейна. Как утверждает журналист, спикер ВР находился в пятизвездочном отеле Intercontinental Doha в Катаре, ориентировочная стоимость проживания в котором составляет 71,3 тысячи гривень за 7 ночей.

Как сказано в постановлении суда от 2 апреля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможного нецелевого использования Парубием бюджетных средств.