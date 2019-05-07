Порошенко готов повторно дать показания ГПУ в любое время, когда не участвует в официальных мероприятиях – Луценко

Генпрокурор Юрий Луценко заверил, что президент Петр Порошенко уважает закон и готов в любой момент повторно дать показания в Генпрокуратуре в качестве свидетеля по делам Майдана.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что президент Петр Порошенко готов повторно дать показания следователям Генпрокуратуры относительно событий Майдана в любое время, когда не участвует в официальных мероприятиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Луценко сообщил журналистам в Киеве.

По его словам, президент Порошенко является человеком, который уважает закон, и поэтому готов в любой момент повторно дать показания в ГПУ в качестве свидетеля.

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«Очевидно, учитывая статус главы государства, следователь должен согласовать с ним график и время проведения такого допроса. Но я точно знаю от президента, что он готов предоставить все известные ему факты для того, чтобы Горбатюк на пятый год расследования предоставил обществу окончательный результат (расследований дел Майдана)», - заявил Луценко.

По словам генпрокурора, Порошенко готов прийти на допрос в ГПУ в любой день, «начиная с сегодняшнего», но в то время, когда не участвует в официальных мероприятиях.

Также Луценко ответил на упреки о том, что он не способствовал тому, чтобы Порошенко подписал протокол первого допроса в качестве свидетеля по делу о событиях Революции достоинства.

«Генеральный прокурор точно не тот человек, который может организовывать подпись свидетеля, даже президента», - сказал он.

«Я точно знаю, что двое следователей находились в Администрации президента около года назад, и такой допрос состоялся, почему нет подписи (под протоколом допроса - УНИАН) - пусть Горбатюк спросит у своих подчиненных», - сказал Луценко.

Как сообщал УНИАН 6 мая Горбатюк заявил, что 7 мая Порошенко вызывают в Генпрокуратуру на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.

Он пояснил, что от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов относительно расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции достоинства.

Как сказал Горбатюк, протокол допроса от 2016 года не подписан до сих пор, потому что тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге.

Однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал расшифрованный протокол.

Сегодня, 7 мая, Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генпрокуратуры. По словам Горбатюка, о причинах неявки президента никто не сообщил, также не поступало просьбы о возможности переноса допроса.

Горбатюк заявил, что следователи будут повторно вызывать Порошенко на допрос и в случае повторной неявки будут обращаться в суд о взыскании с него штрафа.