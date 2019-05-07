Порошенко не пришел на допрос в ГПУ

Следователям не сообщили причину неявки.

Президент Украины Петр Порошенко не пришел в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры, куда его вызывали на допрос в качестве свидетеля по делам Майдана.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Еще две недели назад на сегодня, на 7 мая, на 10.00 был вызван президент Украины Порошенко Петр Алексеевич для дополнительного допроса в качестве свидетеля", - отметил он.

"К сожалению, как вы видите, свидетель на допрос не пришел, со следователем никто не связался, не уведомили ни о причинах неявки, ни о просьбе о возможности переноса. Этого не произошло", - добавил Горбатюк.

Как сообщал УНИАН, 6 мая Горбатюк объяснил, что от Порошенко ожидают, чтобы он подписал протокол допроса от 2016 года, а также ответил на ряд вопросов относительно расследования уголовных дел о преступлениях против участников Революции Достоинства.

Как сказал Горбатюк, протокол допроса от 2016 года не был подписан до сих пор, поскольку тогда для ускорения допрос был записан на видео, а позже расшифрован на бумаге. Однако с 2016 года следователям так и не удалось встретиться с Порошенко, чтобы президент подписал уже расшифрованный протокол.