Ющенко: лучшее средство против инфляции - реальный госбюджет

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО настаивает на принятии нового реального государственного бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции Президент отметил, что скорейшее принятие реального государственного бюджета 2008 года станет лучшим средством борьбы с инфляцией.

«Я настаиваю на том, чтобы правительство как можно скорее вышло с предложениями по изменениям и дополнениям к бюджету, который мы приняли в декабре 2007 года, бюджет, над которым не в силах было, безусловно, серьезно поработать, исходя из того, что времени было недостаточно», - сказал Президент. Он заметил, что принятие тогда бюджета было, скорее, вотумом доверия новой власти, а не принятием содержательного бюджета, дающего ответы на все вызовы.

Президент напомнил, что в марте истекло время, когда правительство должно было направить изменения и дополнения на рассмотрение парламента.

Говоря непосредственно об инфляции, В.ЮЩЕНКО назвал это серьезным вызовом. «Когда мы говорим о том, что делать для того, чтобы справиться с этим вызовом, а я по-другому не могу сказать, когда за два месяца выбирается 60% годовой инфляции, то, очевидно, что вопрос потерял контроль», - сказал Президент.

Он подчеркнул, что сейчас урегулирование ситуации требует самых серьезных действий правительства, Министерства финансов, министра экономики, председателя Национального банка. Президент подчеркнул, что необходимо дать ответ на все факторы, которые привели к инфляции.

«Возможно, здесь стоит сказать, что оптовые цены в 2007 году принесли инфляцию на уровне 22-23%. Это серьезная проблема», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, на минувшей неделе премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что Кабинет министров не намерен вносить изменения в бюджет на 2008 год до утверждения в парламенте программы деятельности правительства.