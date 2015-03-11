Фельдман просит силовиков принять меры против провокаций в Харькове

Об этом говорится в соответствующем обращении народного депутата к руководителям силовых ведомств.

«Начало военных действий на востоке нашего государства привел к активизации в Харькове и восточных регионах Украины остатков ксенофобских, экстремистских, радикальных и пророссийских движений вроде «Оплот», которые финансируются и координируются из-за границы», - пишет депутат.

Александр Фельдман указывает, что одновременно с терактами в Харькове участились случаи появления антисемитских, ксенофобских надписей и высказываний. Нардеп отмечает, что объектами ксенофобии и формирования негативного отношения становятся «политические силы, которые, безусловно, отстаивают территориальную целостность и стабильность Украины».

«По нашей информации, готовятся масштабные антисемитские и ксенофобские акции, которые должны стать толчком к дальнейшим беспорядкам и выступлениям с целью дестабилизации на восточных границах государства», - говорится в обращении к силовикам.

«Очевидно, что радикалы и пророссийские силы под руководством спецслужб соседнего государства хотят довести жителей Харькова к состоянию хронической паники и легко спровоцировать в этой ситуации антигосударственные и антиукраинские беспорядки», - заявляет харьковский депутат.