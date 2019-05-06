Сегодня Украина впервые отмечает День пехоты

Полторак, Порошенко, Гройсман и Турчинов поздравили воинов-пехотинцев с профессиональным праздником.

Сегодня, 6 мая, в Украине впервые отмечают День пехоты.

Праздник установлен с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, а также с целью основания современных военных традиций.

День пехоты установлен указом президента от 19 апреля 2019 года.

Министр обороны Степан Полторак в своем поздравлении отметил, что в этом году Украина впервые отмечает профессиональный праздник пехотинцев - людей, которые посвятили себя службе в старом и массовом роде войск.

Читайте такжеМорские пехотинцы Украины меняют цвет своих беретов (фото)

"Украинская пехота героически, достойно, мужественно и решительно выполняет сложные боевые задачи в составе операции Объединенных сил. Желаю всем пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, выдержки, силы воли и духа, мира и победы во имя Украины!" - заявил министр.

Президент Петр Порошенко и премьер-министр Владимир Гройсман поздравили военнослужащих пехотных войск Вооруженных сил Украины с профессиональным праздником - Днем пехоты.

«Сегодня мы впервые на государственном уровне поздравляем настоящих «тружеников» войны - Украинских пехотинцев. Именно они составляют основу боевой мощи Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и являются славой украинской армии. Именно они, закаленные в боях с российским агрессором, ежедневно демонстрируют устойчивость, непобедимый характер, отвагу и мужество, доказывая, что нет такой силы, которая может преодолеть их волю к победе. Именно на пехоту приходятся наибольшие нагрузки, а на судьбу воинов-пехотинцев ложится тяжелый груз боевых действий и военного быта», - говорится в поздравлении Порошенко, обнародованном пресс-службой главы государства.

Президент подчеркнул, что благодаря «настойчивой, самоотверженной службе» военнослужащих-пехотинцев механизированные, мотопехотные и горно-штурмовые воинские части и подразделения стали «мощной силой», которая сочетает в себе профессиональное мастерство, высокий моральный дух личного состава и современное вооружение и технику.

Порошенко поблагодарил воинов-пехотинцев за героизм и самопожертвование, проявленные при защите независимости и территориальной целостности Украины. «Верю, что ваша готовность к немедленному выполнению задач, направленных на защиту независимости и территориальной целостности родной земли и в дальнейшем будет оставаться мощным гарантом обороноспособности нашего государства», - говорится в поздравлении. Порошенко пожелал воинам-пехотинцам и их семьям крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В свою очередь глава правительства подчеркнул, что именно военнослужащие механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ принимают на себя основной удар оккупанта на востоке страны. «С начала российской агрессии пехота проявила себя как отважные воины, способные выполнять самые сложные задачи и на которых можно положиться», - говорится в поздравлении премьер-министра, обнародованном на Правительственном портале.

«Вместе с общим реформированием Вооруженных Сил в пехотных подразделениях также проводится модернизация. Наша стратегическая цель - членство в НАТО, а значит, мы упорно работаем над приведением стандартов украинской армии в соответствие со стандартами Альянса. Украинская армия уже входит в число сильнейших армий Европы и мира, и мы должны продолжить движение в этом направлении. Сфера безопасности и обороны является безусловно приоритетной для правительства, ведь речь идет о самом существовании нашего государства», - отметил Гройсман.

Он поблагодарил военнослужащих пехотных частей и подразделений за верную и профессиональную службу народу Украины, за мужество и героизм, проявленные в ходе жесткого противостояния на востоке страны.

Читайте такжеУкраинская армия надежно держит оборону и останавливает агрессора на Донбассе - президент

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов назвал воинов-пехотинцев олицетворением самой мощной составляющей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в его поздравлении по случаю Дня пехоты, обнародованном пресс-службой СНБО.

«Славные воины - пехотинцы! Сердечно поздравляю с праздником! Вы являетесь олицетворением самой мощной составляющей Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на которой базируется уверенность каждого гражданина Украины в гарантированном обеспеченнии суверенитета, неприкосновенности и свободы его волеизъявления», - отметил Турчинов.

По его словам, участие воинов-пехотинцев в международных миротворческих операциях заслуженно получило самую высокую оценку зарубежных партнеров Украины.

«Во время всех войн наибольшая нагрузка, тяжелые испытания ложатся на плечи пехотинцев, и именно пехота всегда несет страшные потери», - секретарь СНБО.

«Большое уважение всем пехотинцам за службу, мужество и героизм, проявленные в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины! Украинский народ гордится своими сыновьями! Вы являетесь примером лучших качеств человеческого и военного характера, доблести и отваги, которые ярко проявились при отражении агрессии со стороны Российской Федерации», - добавил Турчинов.

Секретарь СНБО пожелал воинам-пехотинцам здоровья, счастья и стойкости на пути новых свершений.

***День пехоты отмечается в Украине 6 мая. Этот день установлен указом президента Петра Порошенко 19 апреля 2019 года с целью чествования мужества и героизма воинов механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых воинских частей и подразделений Сухопутных войск ВСУ, проявленных в борьбе за свободу, независимость и территориальную целостность Украины.