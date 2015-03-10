Порошенко и Олланд хотят видеть более активную работу по привлечению миротворцев на Донбасс

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора президентов двух стран.

Президент Украины также обратил внимание на необходимость полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения по мониторингу и верификации ОБСЕ. Собеседники согласились с необходимостью усиления миссии ОБСЕ.

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Кроме того, Порошенко отметил важность освобождения всех заложников, в частности Надежды Савченко, и констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе.

Порошенко и Олланд обсудили также повестку дня Рижского саммита «Восточного партнерства» и необходимости отмены визового режима для украинцев, отметили в пресс-службе.