Порошенко и Олланд хотят видеть более активную работу по привлечению миротворцев на Донбасс
Президенты Украины и Франции Петр Порошенко и Франсуа Олланд отмечают необходимость активизации процесса привлечения миротворческой миссии для урегулирования ситуации на Донбассе.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, об этом шла речь во время телефонного разговора президентов двух стран.
Президент Украины также обратил внимание на необходимость полного прекращения огня и отвода тяжелого вооружения по мониторингу и верификации ОБСЕ. Собеседники согласились с необходимостью усиления миссии ОБСЕ.
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Кроме того, Порошенко отметил важность освобождения всех заложников, в частности Надежды Савченко, и констатировал отсутствие прогресса в этом вопросе.
Порошенко и Олланд обсудили также повестку дня Рижского саммита «Восточного партнерства» и необходимости отмены визового режима для украинцев, отметили в пресс-службе.