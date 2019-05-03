У Зеленского заявили, что дата инаугурации стала не техническим, а политическим вопросом

По словам Данилюка, первые неформальные приглашения на инаугурацию уже сделаны.

Советник новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявляет, что дата инаугурации стала не техническим, а политическим вопросом.

Об этом он сказал журналистам в Брюсселе.

"Во-первых, уже приглашения (на инаугурацию - УНИАН) были неформально сделаны, очень многие лидеры поздравили президента Владимира Зеленского с успехом на выборах, и были определенные приглашения уже сделаны. Но здесь уже организационный вопрос, потому что мы на данный момент не знаем даже дату инаугурации", - заявил он.

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По словам Данилюка, определение даты инаугурации - это решение Верховной Рады. "Это решение не техническое, а политическое. Когда будет определена дата, то мы будем определяться и с форматом инаугурации – кто приедет", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила Зеленского победителем президентских выборов.

Согласно закону о выборах президента, новоизбранный президент вступает в полномочия с момента принесения присяги украинскому народу на торжественном заседании Верховной Рады, после чего ЦИК вручает ему удостоверение президента Украины.