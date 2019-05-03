Советники Зеленского в Брюсселе обсудили подготовку к проведению саммита Украина - ЕС

В июле состоится конференция по вопросам реформ в Торонто, в которой, скорее всего, примет участие Зеленский.

Советники новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского в Брюсселе во время встречи с представителями Европейского Союза обсудили подготовку к проведению саммита Украина - ЕС, который состоится в июле этого года.

Об этом советник новоизбранного президента Александр Данилюк сообщил журналистам в Брюсселе.

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«Какие будут наши первые визиты? Уже есть определенный график событий за рубежом, в которых президент должен принимать участие, в частности, это (встреча) в «нормандском формате», - заявил он.

В то же время Данилюк отметил, что сейчас сложно говорить о графике. «Когда мы будем знать дату инаугурации - после этого мы будем планировать как зарубежные поездки, так и приглашения мировых лидеров в Украину. Будет саммит Украина - ЕС. Мы, кстати, сейчас подготовку к этому саммиту проговорили. Одним из первых шагов нового президента - это подготовиться к этому саммиту и провести его успешно», - сказал советник.

Также, по словам Данилюка, в июле состоится конференция по вопросам реформ в Торонто (Канада), на которой будет обсуждаться, «как страны-партнеры могут помочь нам в продвижении реформ». В этой конференции, по словам советника, скорее всего, примет участие Зеленский.