Блок Кличко поддерживает инициативу Луценко и объявляет мораторий

относительно определения общей стратегии проведения выборов в Киеве

Киев. 25 марта. УНИАН. Блок Виталия Кличко поддерживает инициативу лидера Гражданского движения «Народная самооборона» Юрия ЛУЦЕНКО провести переговоры демократических сил для определения общей стратегии во время проведения внеочередных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Блока Кличко.

“Мы давно и последовательно выступаем за согласование позиций всех политических сил, противостоящих мэру ЧЕРНОВЕЦКОМУ”, - отмечают в Блоке Кличко.

Пресс-служба отмечает, что Блок Виталия Кличко объявляет мораторий до 28 марта 2008 г. на выдвижение своего лидера на должность мэра Киева и относительно формата участия в выборах в Киевсовет.

В то же время Блок Кличко призвал БЮТ и НУ-НС присоединиться к переговорам, которые планируется провести завтра в Киево-Могилянской академии.

“Нам удастся выступить единым фронтом на досрочных выборах в городе. Вместе мы победим”, - убеждены в Блоке Кличко.

Как сообщал УНИАН, сегодня Ю.ЛУЦЕНКО призвал представителей всех демократических сил взять тайм-аут в выдвижении кандидатов на должность Киевского городского председателя на майских перевыборах 2008 г. и пригласил встретиться завтра, 26 марта, с 15 часов в помещении Киево-Могилянской академии, которая “всегда ассоциируется с очагом свободомыслия в Украине, для проведения переговоров и определения общей стратегии в подготовке и проведении досрочных выборов Киевского городского председателя и Киевсовета”.