Ющенко: вступление Украины в НАТО не несет рисков для стран-соседей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что вступление Украины в НАТО не будет нести никаких рисков для государств, с которыми у страны есть отношения, а также для стран-соседей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня на заседании Национального совета по вопросам взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления.

«Я хотел бы сказать как Президент, обаращаясь к соседям Украины: после вступления Украины в НАТО не появится ни одних новых рисков для стран, с которыми мы имеем отношения, для стран-соседей», - подчеркнул глава государства.

В.ЮЩЕНКО отметил, что сегодня вопрос о вступлении Украины в Североатлантический Альянс вообще не стоит, а рассматривается лишь ее присоединение к плану действий о членстве в НАТО. «Выбор будет через годы (вступление Украины в НАТО – УНИАН)», - сказал Президент.

В то же время, по словам главы государства, сегодня вокруг вопроса о присоединении Украины к ПДЧ «поднялся весь мир». «Значит, этот вопрос ведется не зря. Он существует», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, цель евро-атлантической интеграции Украины – не формирование политики против кого-то, а определение интересов страны, ее идентификация.