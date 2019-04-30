В Кремле назвали причину раздачи паспортов России жителям ОРДЛО

24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

В Кремле объяснили раздачу паспортов РФ жителям временно оккупированных районов Донбасса тем, что признания документов оккупационных администраций недостаточно, поскольку по документам так называемых «республик» люди могли ездить только в РФ.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН, насколько корректно говорить о гуманитарной причине выдачи паспортов жителям оккупированных территорий на Донбассе, если указом президента РФ, подписанном в феврале 2017 года, в России признаются документы так называемых «ЛДНР», и люди могли по этим документам ездить в РФ.

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«Люди путешествуют не только на территории России, люди сталкиваются с другими проблемами. Многие люди не могут возобновить свои проездные документы, не могут возобновить свои паспорта, находясь на территории этих республик.

В России, предположим, они могли использовать эти документы, но никоим образом они не могли это делать в других направлениях», - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН, 24 апреля президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса.

25 апреля Путин заявил, что если соседние с Украиной страны – Польша, Венгрия, Румыния – выдают свои паспорта украинцам, то "почему Россия этого не может делать?".

По его словам, люди, проживающие на территории Донецкой или Луганской "республик", находятся в гораздо сложном положении, они «лишены элементарных человеческих прав», им трудно передвигаться не только по территории Украины и третьих стран, но и по территории России.

"Им не купить билет на самолет или на поезд. Это запредельная ситуация", - сказал президент РФ.

27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только тех, которые живут на оккупированных территориях Донбасса.

29 апреля в городе Новошахтинск Ростовской области открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской области.