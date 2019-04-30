ЦИК объявляет результаты выборов президента Украины - видео

По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей получил Владимир Зеленский.

Центральная избирательная комиссия Украины проводит заседание, на котором объявит официальные итоги повторного голосования на выборах президента Украины. Как сообщал УНИАН, второй тур выборов президента Украины состоялся 21 апреля. По данным обработки ЦИК 100% электронных протоколов, 73,22% голосов избирателей на повторном голосовании на выборах президента Украины получил Владимир Зеленский. В пределах зарубежного избирательного округа, где насчитывается 101 избирательный участок, Зеленский получил 43,78% голосов избирателей, Петр Порошенко - 54,73% голосов.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter