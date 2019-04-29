Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в расследовании преступлений, связанных с ОПГ

Национальная полиция Украина и полиция Чешской Республики договорились развивать сотрудничество в поиске, обнаружении, расследовании и документировании преступлений, связанных с организованными преступными группировками, нелегальной миграцией и торговлей людьми.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции - начальник уголовной полиции Вячеслав Аброськин.

По его информации, сегодня в Праге по поручению начальника Национальной полиции Украины Сергея Князева вместе с заместителем руководителя полиции Чешской Республики Ярославом Вилдом был подписан Меморандум о взаимопонимании между Нацполицией Украины и полицией Чехии.

«Могу только сказать, что лидерам и членам преступных организаций, которые построили свои дома и спрятали свои деньги в банках за пределами нашей страны, жить станет хуже, а, возможно, уже и не смогут добраться до этих денег и домов», - добавил Аброськин.

В документе говорится также о сотрудничестве в расследовании преступлений, связанных с киберпреступностью, отмыванием денег, незаконной торговлей оружием, проявлениями транснациональной преступности.