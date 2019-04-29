У Зеленского обвинили окружение Порошенко в распространении фейков и пригрозили ответственностью

"Кое-кто не готов с достоинством принять свое поражение", - заявили в команде политика.

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского обвинила "окружение Порошенко" в распространении "откровенно лживых новостей".

Об этом говорится на странице команды в Facebook.

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Среди прочего команда политика рассказала, что нардеп от БПП Владимир Арьев сообщил о том, что на отдыхе в Турции рядом с Владимиром Зеленским во время приготовления шашлыка был замечен немецкий политик Грегор Гизи. Как объясняется, это лидер "левых" сил в немецком Бундестаге, который лоббирует интересы России в ПАСЕ в вопросах санкций против РФ.

Как выяснилось потом, рядом с Зеленским был работник турецкого ресторана, повар Фират. Впоследствии Арьев обновил свой Facebook-пост и извинился, но, по словам команды, информация успела распространиться.

Следующим шагом "дезинформации" у Зеленского считают сообщения о якобы отдыхе новоизбранного президента на 40-метровой яхте бизнесмена Игоря Коломойского и его встрече и переговорах с представителями помощника Путина Владислава Суркова и кума президента РФ Виктора Медведчука.

В команде утверждают, что первоисточником этого стал российский Telegram-канал "Незигарь", но огласку информация получила якобы среди "сторонников" Порошенко.

Также там рассказали, что во время отдыха Владимира Зеленского на закрытую территорию отеля пробрались журналисты телеканала "Россия", которые представились гостями отеля, откровенно солгав, и даже сфотографировались с Владимиром Зеленским, а потом пытались организовать провокацию. Здесь у Зеленского тоже видят выгоду действующему президенту.

"Кое-кто не готов с достоинством принять свое поражение, его окружение мутит прозрачную воду, пытаясь скрыть собственные недобросовестные действия, в том числе, используя в своих манипулятивных информ-атаках представителей медиа", - говорится в сообщении.

В то же время у Зеленского пригрозили, что ответственность будет "неизбежна" и "уже скоро". "Ведь краткосрочный и достаточно беспокойный отдых Зеленского уже завершился. Он возвращается к делам. Для некоторых они могут стать уголовными", - уверяет команда.

Ранее, 26 апреля, Владимир Зеленский сообщил, что на несколько дней вылетает в Турцию на отдых. 29 апреля Зеленский уже завершил отдых в Турции и утром вылетел в Украину.

Напомним, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов президента Украины. Вечером того же дня появились первые результаты экзит-полов. Согласно Национального экзит-пола и экзит-пола ТСН, победу одержал Владимир Зеленский. Он получил почти 75%, тогда как действующий президент Петр Порошенко - около 25%.

Порошенко на собственной пресс-конференции признал свое поражение и отметил, что не уходит из политики. Через некоторое время он позвонил Зеленскому, поздравил его с победой и предложил свою помощь. После обнародования данных экзит-полов, Зеленский дал дать первую пресс-конференцию, на которой рассказал о первых кадровых решениях, а также о перестановках среди участников переговоров в Минске.

23 апреля ЦИК обнародовала результаты обработки 100% электронных бюллетеней. Согласно им, Владимир Зеленский получил большинство голосов почти во всех регионах Украины и набрал 73.22% голосов. Действующий глава государства Петр Порошенко оказался на втором месте - за него проголосовали 24.45% избирателей.