Эксперт спрогнозировал, будет ли Порошенко затевать протестный Майдан

По мнению эксперта, национал-демократические идеи, которые пришли в 1991 году с западной Украины, вошли в кризис и утрачивают свою притягательность для Украины.

Идея сторонников Петра Порошенко, проигравшего выборы президента, теряет популярность в Украине.

Об этом в ходе чата на Главреде сказал известный украинский политолог Виктор Небоженко, комментируя протестные настроения избирателей Порошенко.

"Если эта группа голосовавших за Порошенко людей сконцентрирована только в одном регионе, она не может считаться нацией. Если бы эта группа была аккуратно размазана по всей стране, тогда она бы имела какое-то право утверждать, что является нацией, которая проиграла врагам народа. А поскольку эти люди сконцентрированы в одной области – Львовской, это – скорее, электоральное гетто, а не нация. Нация не может жить в одной из 24 областей. Нация живет во всей стране", - заявил Небоженко.

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По его словам, деление украинцев на "правильных патриотов" и "неправильных" связано с тем, что национал-демократические идеи, которые пришли в 1991 году с западной Украины, вошли в кризис и утрачивают свою притягательность для Украины.

"На самом деле у нас как минимум два национализма. Первый – окопный патриотизм, который формируется в ООС. Это – патриотизм людей, которые лучшие украинцы, чем все остальные, потому что они рискуют своей жизнью и жертвуют своей кровью, а не потому что ходят в вышиванках, или у них особая вера, или особенный язык. Второй – патриотизм, который держится на религии, языке и традиции старого украинского национализма. Это – консервативный национализм, на который рассчитывал Порошенко. Этот национализм умирает. Порошенко делал упор на это, но он не подумал о том, что он является полуживым", - отметил политолог.

По его мнению, Порошенко нет смысла затевать протестный Майдан.

"Он может затеять Майдан. Но где-то в районе Коломыи, то есть не дальше Львовской области. Акция с благодарностями Порошенко? Ну, люди пришли за своей последней зарплатой, и правильно сделали", - резюмировал Небоженко.

Как сообщал УНИАН, согласно результатам обработки 100% электронных протоколов о результатах голосования во втором туре выборов президента Украины, за кандидата в президенты Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей (13 млн 541 тыс. 530 человек), за действующего главу государства, кандидата в президенты Петра Порошенко - 24,45% (4 млн 522 тыс. 320 человек). Недействительными признали 2,31% бюллетеней.