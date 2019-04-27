Путин заявил о готовности вести переговоры с Зеленским, чтобы закончить войну на Донбассе

По словам Путина, в Украине ждут решения конфликта, поскольку «устали от него» и ждут от нового руководства решение этих задач.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности вести переговоры с Владимиром Зеленским, который одержал победу на президентских выборах в Укране, чтобы закончить конфликт на Донбассе.

Об этом передает собственный корреспондент УНИАН в РФ.

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«Если у нас когда-то будет встреча, начнутся какие-то переговоры, чего я не исключаю, то мы, прежде всего, должны будем говорить - как закончить конфликт на юго-востоке Украины. А здесь, на мой взгляд, есть один способ - это выполнение Минских соглашений», - сказал Путин.

Он отметил, что Зеленский в ходе избирательной компании заявлял о том, что тот не собирается подписывать указ об амнистии для боевиков на Донбассе и не согласен с предоставлением особого статуса ОРДЛО, но это является «ключевой частью Минского соглашения» для решения «проблемы «ЛНР» и «ДНР».

«Я бы удовольствием задал бы ему эти вопросы и подискутировал на эту тему», - сказал Путин.

По его словам, в Украине ждут решения конфликта, поскольку «устали от него» и ждут от нового руководства решения этих задач.