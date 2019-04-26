У Зеленского рассказали о его встрече с Гройсманом

В команде победителя второго тура выборов президента Владимира Зеленского подтвердили встречу с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Спикер и политтехнолог штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что во время встречи будущего президента с премьером Владимиром Гройсманом не обсуждалась политика.

Об этом он сказал в эфире 112 Украина, пишет "Новое время".

“На самом деле такая встреча действительно, по информации, которая у меня есть, состоялась. Она была, по-моему, позавчера (24 апреля, ред.). На ней не обсуждались рабочие моменты или государственная политика. Это была ознакомительная встреча действующего главы правительства и фактически уже избранного президента Украины, который вступит в свои конституционные полномочия после инаугурации”, - сказал Разумков.

Однако, по словам Разумкова, он не готов ответить, были ли знакомы Гройсман и Зеленский раньше.

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“Возможно, где-то пересекались, но каких-то более тесных взаимоотношений, по моему, не было”, - добавил Разумков.

Напомним, что Владимир Зеленский провел неформальную встречу с Владимиром Гройсманом в среду, 24 апреля, в офисе студии Квартал.

Ранее Владимир Гройсман заявил, что готов сотрудничать с Владимиром Зеленским, если не будет идеологических разногласий.

В то же время в штабе Зеленского ответили, что избранный президент будет работать со всеми чиновниками и органами центральной власти в рамках закона.