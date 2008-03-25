Наша Украина смешала БЮТ с грязью, но напомнила, что они союзники

Фракция блока “Наша Украина” в Киевском городском совете выразила надежду, что Блок Юлии Тимошенко в Киеве не нарушит союзнические коалиционные обязательства.

В сообщении пресс-службы фракции “Нашей Украины” в Киевсовете, переданном агентству УНИАН, сказано, что депутат от блока "Наша Украина" Зорян ШКИРЯК призывает Блок Юлии Тимошенко и лично народного депутата Николая ТОМЕНКО “извиниться и покаяться перед киевлянами за предательство их интересов и предоставленную коррумпированному руководству города возможность безнаказанно дерибанить землю и имущество столичной общины”.

“З.ШКИРЯК напомнил, – сказано в сообщении, – что 16 депутатов от БЮТ – более чем треть фракции – перебежали в большинство имени ЧЕРНОВЕЦКОГО, обеспечив мэру на длительное время устойчивое большинство в Киевсовете”. Именно поэтому, считает депутат, “стали возможными самые вредные для киевлян голосования в Киевсовете”. За включение предателей в избирательный список и их действия Н.ТОМЕНКО, как заявил З.ШКИРЯК, несет личную ответственность, поскольку возглавлял список БЮТ на прошлых выборах в Киевсовет, в то же время сегодня “позволяет себе откровенную ложь и клевету в адрес политических союзников БЮТ – партии „Наша Украина”.

Однако, передает слова З.ШКИРЯКА пресс-служба, фракция блока „Наша Украина” в Киевсовете “осталась практически монолитной, у нас нашелся лишь один отступник».

Депутат не исключает “закулисных договоренностей между лидерами БЮТ и Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ".

З.ШКИРЯК считает, что Н.ТОМЕНКО “не имеет никакого морального права на какие-либо обвинения в адрес других политиков”. В частности потому, что, по словам депутата от "Нашей Украины", “заваливал все участки конкретной работы, порученные ему в разных должностях”.

“Мы очень надеемся, - сказал З.ШКИРЯК, - что представители БЮТ будут руководствоваться не логикой избирательной кампании, которая началась в Киеве, а принятыми на себя союзническими коалиционными обязательствами”. Их несоблюдение, считает депутат Киевсовета, грозит расколом демократических сил и негативными последствиями не только на уровне столицы, но и в масштабе всей Украины.

Как сообщал УНИАН, Н.ТОМЕНКО критиковал фракцию “Наша Украина” за якобы сотрудничество с командой Киевского городского председателя Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.